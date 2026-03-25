«Единая Россия» поможет созданию в стране новых кампусов мирового уровня

В России к 2030 году планируется создать 25 студенческих кампусов мирового уровня. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев в эфире радио «Маяк» на полях партийного форума в Нижнем Новгороде.

По словам Якушева, такие кампусы станут ключевой инфраструктурой для развития науки и технологий в стране.

«Сегодня в разной стадии развития находятся 25 кампусов мирового уровня, они должны быть завершены к 2030 году. Их создание позволит активнее развивать науку и новые технологии и достойно ответить на технологические вызовы, стоящие сейчас перед Россией», — подчеркнул он.

В партии добавили, что перед пленарным заседанием форума вице-премьер России Дмитрий Чернышенко совместно с Якушевым осмотрел образовательные объекты, строящиеся в рамках народной программы «Единой России», включая ИТ-кампус и технопарк в Нижнем Новгороде.

Одним из ключевых проектов стал кампус «Неймарк» — крупный образовательный и инфраструктурный комплекс. В сентябре здесь открылись 18 новых гостиниц для студентов и преподавателей. Здесь предусмотрено 7 тысяч учебных мест и почти 5,5 тысячи мест для проживания.

В кампусе уже ведется обучение по востребованным направлениям, включая искусственный интеллект, телекоммуникации и информационные системы.

Проект реализуется при участии индустриальных партнеров. В частности, на его базе работает центр «ГигаДок» от «Сбера».

Как отметил Чернышенко, строительство кампусов ведется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и является одной из ключевых инициатив народной программы «Единой России». Он добавил, что Приволжский федеральный округ входит в число лидеров по количеству создаваемых кампусов.

В свою очередь, глава Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что регион активно развивает инженерное образование и создает условия для реализации потенциала молодых специалистов. По его словам, такие проекты, как ИТ-кампус и технопарк, становятся точками притяжения для талантливой молодежи и драйверами развития региона.