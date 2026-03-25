Врач предупредила о влиянии включенного света на набор веса

Постоянно включенный свет в ночное время нарушает выработку мелатонина, что может спровоцировать возникновение проблем с метаболизмом, в числе которых ожирение. Об этом газете «Известия» рассказала врач-эндокринолог, диетолог клиники Soft Medical Center Юлия Сидорова.

Специалист подчеркнула, что мелатонин играет значимую роль в активации различных гормонов, поэтому нарушение его уровня влечет за собой проблемы с глубиной сна и приводит к хроническому недосыпу.

По словам эксперта, организм пытается компенсировать нехватку энергии с помощью изменений в уровнях грелина и лептина — гормонов, регулирующих чувства голода и насыщения. На фоне нарушения сна увеличивается количество грелина, который усиливает ощущение голода, и снижается уровень лептина, который отвечает за чувство насыщения. В итоге человек с такой проблемой склонен к чрезмерному потреблению пищи с высокой калорийностью.

Врач предупредила, что спать при выключенном свете особенно важно людям с метаболическими нарушениями, в том числе пациентам с предиабетом, сахарным диабетом II типа и метаболическим синдромом, а также пациентам с артериальной гипертензией и сердечно-сосудистым риском. В их случае нарушение циркадных ритмов способно особенно негативно отразиться на общем здоровье.

Помимо этого, в группу риска также входят работники с нерегулярным графиком и те, кто трудится посменно. Искусственный свет в ночное время оказывается главной причиной циркадной дезорганизации, из-за чего возрастает риск развития сахарного диабета II типа, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Кроме того, от недостатка ночного сна страдают люди с депрессией, тревожностью и биполярным расстройством.

«У этой группы нарушения циркадных ритмов и сна тесно связаны с обострениями, а свет ночью рассматривается как триггер через влияние на мелатонин и сдвиг фаз биологических ритмов», — добавила эксперт.

По ее словам, особенно выраженная чувствительность циркадной системы к свету свойственная детям и подросткам.

