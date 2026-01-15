Размер шрифта
Женщина получила ожоги из-за вейпа, взорвавшегося в кармане

Daily Mail: британка осталась с ожогами из-за взорвавшегося вейпа
Британка рассказала, что получила серьезные ожоги после того, как вейп взорвался у нее в кармане пальто, пишет Daily Mail. Инцидент произошел в автомобиле ее подруги.

По словам Керри Робертс, сначала произошедшее напоминало фейерверк, и обе женщины подумали, что неисправность возникла в автомобиле. Однако вскоре Робертс поняла, что источником огня был вейп, находившийся в кармане верхней одежды.

Робертс выбралась из машины и попыталась потушить пламя, катаясь по земле. Позже у нее появились сильные боли, а на правом бедре образовались волдыри. Пострадавшую доставили, где ей оказали медицинскую помощь. Врачи обработали ожоги, назначили капельницу и наложили повязки с серебряным покрытием. По словам британки, кожная трансплантация ей не потребуется, однако восстановление займет продолжительное время.

После случившегося женщина сообщила, что полностью отказалась от вейпинга и призвала других не носить электронные сигареты в карманах или близко к телу. Она отметила, что пользовалась вейпом около десяти лет и считала перезаряжаемые устройства более безопасными по сравнению с одноразовыми.

Ранее врач сообщил о повышенном риске рака груди из-за вейпов.

