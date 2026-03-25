«Роснефть» поддержала крупные культурные проекты в России

«Роснефть» в честь Дня работника культуры назвала проекты, которые проекты, которые компания поддержала за последние годы, сообщает пресс-служба «Роснефти».

В рамках сотрудничества с Государственным Эрмитажем «Роснефть» поддержала открытие двух первых залов новой постоянной экспозиции «Искусство эпохи модерна».
Экспозиция посвящена художникам конца XIX века.

Также при поддержке «Роснефти» в Эрмитаже в 2024 году открылась обновленная экспозиция «Культура и искусство Китая».

Кроме того, «Роснефть» поддерживает Еврейский музей и центр толерантности. В 2025 году там прошла экспозиция «Иосиф Бродский. Место не хуже любого» и выставка «Люба, Любочка. Любовь Сергеевна Попова. 1889-1924».

В «Роснефти» добавили, что компания поддерживает не только проекты в России, но и помогает представлять современное российское искусство в других странах.

В декабре 2025 – январе 2026 года в Индии при поддержке компании прошла выставка художника Никаса Сафронова, на которой он представил 100 своих лучших работ.

Также в индийском городе Ахмадабад при поддержке «Роснефти» прошли гастроли шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады, а артисты Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева выступили в Катаре.

В «Роснефти» отметили, что компания уже более 10 лет поддерживает хор Сретенского монастыря, а в Волгограде при поддержке компании прошел концерт, посвященный 95-летию Александры Пахмутовой.

Компания также помогла восстановить Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь.

 
Россияне бросились за «копейки» скупать недвижимость на бирже. Реально ли так заработать?
