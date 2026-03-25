Россиянам рассказали, как распознать диабет до визита к врачу

Нутрициолог Ольга Панова в интервью «Радио 1» рассказала, как распознать первые признаки диабета. Она посоветовала обратить внимание на локти и подмышки.

«Если они у вас темного цвета — это может быть признаком диабета. Имеет смысл пройти обследование и присмотреться к своему здоровью внимательнее», — предупредила Панова.

По ее словам, еще один яркий симптом, который нельзя игнорировать, — постоянная жажда, даже по ночам.

Доктор медицинских наук Зухра Павлова до этого предупреждала, что диабет второго типа, связанный с избыточной массой тела, представляет серьезную угрозу для здоровья. Болезнь не только сокращает продолжительность жизни, но и приводит к тяжелым осложнениям, таким как слепота и онкозаболевания.

Важно не только следить за своим здоровьем, но и подавать пример детям, демонстрируя физическую активность, правильно питаясь и соблюдая режим сна, подчеркнула специалист.

