Россиянам рассказали, какие угрозы таит в себе сахарный диабет

Диабет второго типа, связанный с избыточной массой тела, представляет серьезную угрозу для здоровья. Болезнь не только сокращает продолжительность жизни, но и приводит к тяжелым осложнениям. Об этом в интервью «Радио 1» предупредила доктор медицинских наук Зухра Павлова.

«Диабет — это и слепота, и очень высокий риск онкологических заболеваний. 40% онкологии в Америке связаны с ожирением», — рассказала специалист.

Важно не только следить за своим здоровьем, но и подавать пример детям, демонстрируя физическую активность, правильно питаясь и соблюдая режим сна, добавила Павлова.

Недавно ученые из Университета имама Абдулрахмана бин Фейсала выяснили, что горькая дыня — растение момордика — содержит вещества, которые могут снижать уровень сахара в крови и подавлять рост раковых клеток.

Горькая дыня (Momordica charantia) — тропическое растение, широко используемое в кухне и народной медицине стран Азии и Африки. Его плоды напоминают вытянутый огурец бугристой поверхностью и характерным горьковатым привкусом.

