Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Мужчина отвез попавшую в ДТП женщину к себе домой и изнасиловал

Thaiger: в Таиланде женщина была изнасилована после того, как попала в ДТП
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Женщина из Таиланда рассказала, что стала жертвой изнасилования после того, как попала в ДТП, пишет ThaigerThaiger.

29-летняя женщина по имени Фах рассказала, что ночью попала в на мотоцикле в аварию вместе с молодым человеком. По ее словам, после столкновения к ним подошли двое водителей, один из которых предложил помощь.

Дальнейшие события женщина вспоминает частично. Она утверждает, что позже пришла в себя в комнате незнакомца. По ее словам, она находилась без одежды и считает, что стала жертвой изнасилования.

Фах связалась с другом и попросила отвезти ее в больницу. Однако, как она утверждает, мужчина высадил ее у дороги, сославшись на отсутствие топлива, после чего ей пришлось самостоятельно добираться до медицинского учреждения, где она прошла обследование.

Женщина подала заявление в полицию, однако, по ее словам, расследование продвигается медленно. Получить записи с камер видеонаблюдения самостоятельно ей не удалось — владельцы заявили, что могут передать их только правоохранительным органам.

Приятель тайки сообщил, что после аварии не заметил ее отсутствия и позже сам попал в еще одно ДТП, после чего был госпитализирован.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!