Мужчина отвез попавшую в ДТП женщину к себе домой и изнасиловал

Thaiger: в Таиланде женщина была изнасилована после того, как попала в ДТП

Женщина из Таиланда рассказала, что стала жертвой изнасилования после того, как попала в ДТП, пишет ThaigerThaiger.

29-летняя женщина по имени Фах рассказала, что ночью попала в на мотоцикле в аварию вместе с молодым человеком. По ее словам, после столкновения к ним подошли двое водителей, один из которых предложил помощь.

Дальнейшие события женщина вспоминает частично. Она утверждает, что позже пришла в себя в комнате незнакомца. По ее словам, она находилась без одежды и считает, что стала жертвой изнасилования.

Фах связалась с другом и попросила отвезти ее в больницу. Однако, как она утверждает, мужчина высадил ее у дороги, сославшись на отсутствие топлива, после чего ей пришлось самостоятельно добираться до медицинского учреждения, где она прошла обследование.

Женщина подала заявление в полицию, однако, по ее словам, расследование продвигается медленно. Получить записи с камер видеонаблюдения самостоятельно ей не удалось — владельцы заявили, что могут передать их только правоохранительным органам.

Приятель тайки сообщил, что после аварии не заметил ее отсутствия и позже сам попал в еще одно ДТП, после чего был госпитализирован.

