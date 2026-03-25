Работница ломбарда сдавала в него серебряные украшения под видом золотых

Bernd Weißbrod/dpa/Global Look Press

Работницу ломбарда из Улан-Удэ поймали на мошенничестве использованием служебного положения. Она сдавала по месту работы серебро, выдавая его за золото, сообщает прокуратура Бурятии.

По версии следствия, с июля 2024 года по сентябрь 2025-го 28-летняя женщина скупала серебряные украшения с позолотой, а затем просила знакомых сдать их в тот же залоговый центр, где трудилась сама.

В залоговых документах она указывала ложные сведения о том, что изделия изготовлены из золота, и завышала их стоимость, а разницу в выручке оставляла себе.

Кроме того, работница похищала ювелирные изделия прямо с витрин торгового зала и распоряжалась ими самостоятельно.

Своими действиями она нанесла ущерб на сумму более 500 тыс. рублей и стала фигуранткой уголовного дела. В ближайшее время оно будет рассмотрено в суде.

