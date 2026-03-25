Россияне стали чаще и дольше пользоваться сервисами тайм-менеджмента

Интерес россиян к сервисам для планирования с начала 2026 года вырос на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда прирост составлял 53%. Об этом свидетельствуют данные аналитиков компании Yota.

Согласно их исследованию, пользователи не только чаще применяют планировщики, но и проводят в них больше времени. Средняя продолжительность одной сессии с начала года увеличилась на 66%, тогда как годом ранее этот показатель вырос лишь на 2%.

Аналитики отметили также выраженную сезонность в использовании подобных сервисов. Наибольшая активность приходится на весенний период, когда формируется до 80% годового трафика.

К концу лета интерес к сервисам тайм-менеджмента снижается до минимальных значений и держится на таком уровне до конца года. Однако в январе с началом нового сезона вновь наблюдается рост, и к февралю трафик увеличивается в 1,5 раза, а к марту — более чем в четыре раза.

Отмечается, что сезонные колебания отражаются и на длительности использования приложений. В начале и конце 2025 года пользователи проводили в планировщиках в среднем 10-12 минут, весной этот показатель достигал 87 минут за сессию.

Согласно данным аналитиков, наиболее активно сервисами для тайм-менеджмента пользуются россияне 36-45 лет — на них приходится треть (31%) аудитории. Далее следуют возрастные группы 26-35 лет (25%), 46-55 лет (19%) и 21-25 лет (10%).

Отмечено также, что пользователи 14-20 лет составляют лишь 6% аудитории, но при этом проводят в планировщиках больше всего времени — в среднем 44 минуты за сессию.

Наибольшая доля трафика приходится на Москву (18%), далее следуют Новосибирск (6%), Смоленск (4%), Санкт-Петербург (3%), Нижний Новгород (3%), Рязань (3%) и Улан-Удэ (3%). Также отмечается, что мужчины чаще используют планировщики — их доля составляет 61% против 39% у женщин.

 
Россияне бросились за «копейки» скупать недвижимость на бирже. Реально ли так заработать?
