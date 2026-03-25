Стала известна деловая программа ЦИПР в Нижнем Новгороде

Центральным событием деловой программы конференции ЦИПР-2026, которая пройдет с 18 по 21 мая в Нижнем Новгороде, станет пленарное заседание, посвященное цифровой независимости промышленности. Об этом сообщили организаторы конференции.

Сессии деловой программы состоятся в зеркальном павильоне и главном историческом здании Нижегородской ярмарки. Главные игроки рынка цифровой экономики и представители органов власти обсудят практики масштабирования российских разработок, конкретные кейсы их внедрения и вопросы международного технологического сотрудничества.

«Пленарное заседание, посвященное цифровой независимости промышленности, для Нижегородской области – крупного промышленного региона, ИТ-центра – это невероятно актуальная тема. Деловая программа одной из ключевых цифровых конференций России также будет посвящена государственным инициативам технологического лидерства, кибербезу, искусственному интеллекту и, что очень важно, – тому, как цифровизация влияет на жизнь людей. Ждем на ЦИПР в Нижнем самых ярких спикеров и самых заинтересованных гостей», — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Программа включает пять тематических треков: «Цифровые индустрии», «Цифровая инфраструктура», «Цифровой суверенитет», «Цифровой человек» и «ЦИПР. Блэк» с дискуссиями об острых вопросах влияния технологий на экономику. Дополнительно пройдут четыре специальных трека: «Предприниматель», «Глобал», «ИИ» и «Кибербез».

«Сегодня цифровизация всех отраслей экономики является одним из главных вопросов конкурентоспособности бизнеса. ЦИПР ежегодно объединяет ведущих участников рынка для выработки стратегических решений, которые позволяют масштабировать российские цифровые продукты, выстраивать международную кооперацию и формировать новые точки роста во всех экономических секторах страны», — отметила сооснователь и директор конференции ЦИПР Ольга Пивень.

Отмечается, что в мероприятии поучаствуют делегации из стран БРИКС и других государств, заинтересованных в совместной реализации технологических инициатив.

