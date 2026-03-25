Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Стала известна деловая программа ЦИПР в Нижнем Новгороде

Пленарное заседание ЦИПР посвятят цифровой независимости промышленности
Пресс-служба ЦИПР

Центральным событием деловой программы конференции ЦИПР-2026, которая пройдет с 18 по 21 мая в Нижнем Новгороде, станет пленарное заседание, посвященное цифровой независимости промышленности. Об этом сообщили организаторы конференции.

Сессии деловой программы состоятся в зеркальном павильоне и главном историческом здании Нижегородской ярмарки. Главные игроки рынка цифровой экономики и представители органов власти обсудят практики масштабирования российских разработок, конкретные кейсы их внедрения и вопросы международного технологического сотрудничества.

«Пленарное заседание, посвященное цифровой независимости промышленности, для Нижегородской области – крупного промышленного региона, ИТ-центра – это невероятно актуальная тема. Деловая программа одной из ключевых цифровых конференций России также будет посвящена государственным инициативам технологического лидерства, кибербезу, искусственному интеллекту и, что очень важно, – тому, как цифровизация влияет на жизнь людей. Ждем на ЦИПР в Нижнем самых ярких спикеров и самых заинтересованных гостей», — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Программа включает пять тематических треков: «Цифровые индустрии», «Цифровая инфраструктура», «Цифровой суверенитет», «Цифровой человек» и «ЦИПР. Блэк» с дискуссиями об острых вопросах влияния технологий на экономику. Дополнительно пройдут четыре специальных трека: «Предприниматель», «Глобал», «ИИ» и «Кибербез».

«Сегодня цифровизация всех отраслей экономики является одним из главных вопросов конкурентоспособности бизнеса. ЦИПР ежегодно объединяет ведущих участников рынка для выработки стратегических решений, которые позволяют масштабировать российские цифровые продукты, выстраивать международную кооперацию и формировать новые точки роста во всех экономических секторах страны», — отметила сооснователь и директор конференции ЦИПР Ольга Пивень.

Отмечается, что в мероприятии поучаствуют делегации из стран БРИКС и других государств, заинтересованных в совместной реализации технологических инициатив.

Официальным медиапартнером конференции выступил медиахолдинг Rambler&Co. Информационными партнерами ЦИПР стали «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!