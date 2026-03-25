Эксперт объяснил, как руководителю делегировать и не потерять контроль

Эксперт Вафин: важно создавать среду для самостоятельной работы сотрудников
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Одной из главных задач руководителей является создание среды, благодаря которой сотрудники будут самостоятельно включаться в работу. Для того чтобы переложить ответственность и не потерять при этом контроль, важно развивать эмоциональный интеллект как управленческий инструмент. Об этом RuNews24.ru рассказал политический психолог, к.п.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин.

Специалист объяснил, что речь идет об умении точно считывать состояние сотрудников, своевременно замечая их выгорание, скрытое сопротивление или потерю смысла. Необходимо грамотно задавать вопросы, а не раздавать уже готовые решения. Благодаря этому удастся перераспределить ответственность, и работники начнут участвовать в поиске решений. Таким образом команда станет субъектной, а нагрузка на руководителя снизится.

«Не менее важно умение управлять командной динамикой. Руководитель, который следит за тем, как распределяется участие, как принимаются решения и есть ли пространство для инициативы, — такой руководитель формирует среду, где команда способна работать самостоятельно. В противном случае даже сильные специалисты начинают ждать указаний и останавливаются без постоянного подталкивания к действию», — подчеркнул эксперт.

По его словам, важным навыком также является формирование смысла. Специалисты не задерживаются в компании за счет задач, но они включаются, когда начинают понимать смысл действий и свой вклад. Рекомендуется связывать повседневную деятельность с более широкой целью, чтобы мотивация становилась внутренней.

Кроме того, крайне важно способствовать системному развитию сотрудников. Руководителю следует инвестировать в обучение и рост всей команды, чтобы со временем снизить зависимость результатов от своего участия. Также нужно индивидуально мотивировать сотрудников, учитывая их потребности и различия.

