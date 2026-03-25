Заведующая роддомом забрала у роженицы новорожденного и попала под суд

В Черкесске судят заведующую роддомом за то, что она оставила новорожденного себе, сообщили в объединенной пресс-службы судов Карачаево‑Черкесской республики.
 
Уголовное дело по части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми) возбудили в отношении двух местных жительниц. По данным следствия, в 2022 году одна из женщин забеременела, родила в октябре девочку и не захотела брать дальнейшую ответственность за ребенка.

Роженица обратилась к заведующей акушерско‑обсервационным отделением одного из медучреждений Черкесска, и та пообещала ей найти молодую семейную пару для «усыновления» младенца.

В тот же день, 8 октября, мать новорожденного, отказавшись от ухода и воспитания, безвозмездно отдала ребенка сообщнице, которая оставила его себе. В декабре того же года она оформила в московском ЗАГСе запись о рождении с полностью вымышленными данными.

Таким образом женщина оказалась в центре уголовного преследования. В отношении одной из подсудимых суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 3 апреля 2026 года, второй назначили запрет определенных действий на тот же срок.
 

Ранее девочку, украденную из роддома, нашли спустя 17 лет с помощью селфи.

 
Камила Валиева вернулась после дисквалификации. Как фигуристка жила во время бана
