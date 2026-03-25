Соцсети удивил 11-летний мальчик, управляющий самолетом, пишет NDTV.

На опубликованных кадрах 11-летний Риши Шарме находится в кабине небольшого самолета и под контролем инструктора уверенно управляет базовыми системами. В частности, школьник без проблем совершает посадку с последующим взлетом.

Риши интересуется авиацией с семи лет и уже несколько лет проходит обучение под наблюдением специалистов. Видео вызвало активную реакцию пользователей: многие отметили его хладнокровие и уровень подготовки, сравнивая навыки мальчика с умениями взрослых.

При этом пользователи также обсуждают возрастные ограничения. В большинстве стран для получения лицензии коммерческого пилота требуется достижение совершеннолетия. Однако авиационные школы и клубы часто предлагают ознакомительные занятия для несовершеннолетних, позволяя им изучать основы полетов под строгим контролем инструкторов.

Эксперты подчеркивают, что навыки, необходимые пилоту — концентрация, быстрая реакция и ситуационная осведомленность — могут успешно развиваться с раннего возраста при правильной подготовке.

Ранее пятилетний мальчик стал самым юным автогонщиком в истории Китая.