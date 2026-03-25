Учительница музыки попала под суд за роман с несовершеннолетним учеником

В Австралии педагогу грозит тюрьма за сексуальную связь с 17-летним школьником
В Австралии учительнице грозит тюрьма за сексуальную связь с 17-летним учеником. Об этом сообщило издание 9news.

Перед судом предстала 30‑летняя Моник Нгуен, которая работала учителем музыки в школе Нового Южного Уэльса. Потерпевшим был признан ее несовершеннолетний ученик. Из материалов дела следует, что педагог воспользовалась своим положением и вовлекла его в отношения, не соответствующие понятиям о профессиональной этике.

Нгуен арестовали в конце мая 2024 года, примерно за месяц до этого у нее случился сексуальный контакт с подростком. Это произошло в помещении школы, пока она должна была вести урок. После ареста ее отпустили под залог. Женщина признала себя виновной в сексуальном контакте с лицом 17–18 лет, находящимся под ее опекой, а также по девяти эпизодам сексуальных домогательств к этому же подростку.

Адвокаты заявили, что их клиентке необходима стабильная поддержка психиатра, и отсутствие такой помощи во время содержания за решеткой может ухудшить ее состояние. Тем не менее судья Энтони Коулфакс не исключил вероятности тюремного заключения по итогам всего дела. Приговор женщине обещают вынести 29 мая.

