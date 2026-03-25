Врач объяснил, почему храп приводит к хронической усталости

Многие считают храп лишь неудобством для окружающих. Однако на самом деле, зачастую это сигнал о том, что во сне у человека останавливается дыхание. Об этом в беседе с РИАМО сообщил ринохирург, пластический хирург Сергей Карпович.

Он объяснил, что при искривленной носовой перегородке поток воздуха встречает препятствие. Но опаснее другое: в какой-то момент воздух перестает проходить совсем — это апноэ.

«На секунды мозг просыпается, чтобы заставить нас вдохнуть. Человек не помнит этих микропробуждений, но утром чувствует себя разбитым, как будто не спал», — сказал Карпович.

Исправить искривленную перегородку поможет операция — септопластика. Храп уходит, апноэ исчезает и возвращается качественный сон, заключил специалист.

Врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова до этого предупреждала, что нехватка сна может ухудшить работу мозга и концентрацию внимания, а также повысить вероятность ошибок при выполнении даже привычных задач.

