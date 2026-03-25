Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

На Западе прокомментировали проверки в рамках языкового закона в Одессе

JW: обыски у учителей Одессы в рамках борьбы с русским языком являются абсурдом
Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Проверки мобильных телефонов у учителей в Одессе в рамках закона о языке являются абсурдными, сообщает Junge Welt (JW).

Как пишут авторы публикации, сообщения о проверках телефонов учителей одной из одесских школ появились в соцсетях.

«В одной из школ были обысканы шкафчики и мобильные телефоны учителей, чтобы определить язык, который они использовали для общения с родителями учеников», — говорится в статье.

Авторы подчеркивают, что украинизация на Украине продвигается «медленно и вяло», можно подумать, что у Украины есть и другие проблемы, однако «самые ярые сторонники этой «героической нации» не сдаются». После 2014 года украинские власти борются не только с советским наследием, но и со всем, что связано с Россией, в частности, с языком. В 2019 году был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он подразумевает использование украинского языка во всех сферах жизни.

Накануне депутат Херсонской областной думы Александр Фомин сообщал, что киевские власти запрещают украинцам использовать в своей речи русский язык, хотя сами часто им пользуются.

По словам автора, окружение президента Украины Владимира Зеленского общается на русском языке и не скрывает этого. Обычные люди, по его мнению, должны платить и каяться за это. Он также предположил, что вскоре использовать этот язык на Украине смогут только богатые и влиятельные люди.

Ранее Зеленский во время пресс-конференции перешел на русский язык.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!