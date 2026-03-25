Проверки мобильных телефонов у учителей в Одессе в рамках закона о языке являются абсурдными, сообщает Junge Welt (JW).

Как пишут авторы публикации, сообщения о проверках телефонов учителей одной из одесских школ появились в соцсетях.

«В одной из школ были обысканы шкафчики и мобильные телефоны учителей, чтобы определить язык, который они использовали для общения с родителями учеников», — говорится в статье.

Авторы подчеркивают, что украинизация на Украине продвигается «медленно и вяло», можно подумать, что у Украины есть и другие проблемы, однако «самые ярые сторонники этой «героической нации» не сдаются». После 2014 года украинские власти борются не только с советским наследием, но и со всем, что связано с Россией, в частности, с языком. В 2019 году был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он подразумевает использование украинского языка во всех сферах жизни.

Накануне депутат Херсонской областной думы Александр Фомин сообщал, что киевские власти запрещают украинцам использовать в своей речи русский язык, хотя сами часто им пользуются.

По словам автора, окружение президента Украины Владимира Зеленского общается на русском языке и не скрывает этого. Обычные люди, по его мнению, должны платить и каяться за это. Он также предположил, что вскоре использовать этот язык на Украине смогут только богатые и влиятельные люди.

Ранее Зеленский во время пресс-конференции перешел на русский язык.