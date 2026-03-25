Косметологи ответили, помогают ли тканевые маски увлажнить кожу

Тканевые маски обрели популярность на фоне маркетинга «быстрого результата», однако на самом деле они не помогают эффективно увлажнять кожу лица. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных косметологов.

По их словам, они работают как компресс и заставляют роговой слой набухать, чем создают временный эффект гладкости, однако он исчезает через пару часов. Вместо увлажнения на коже остается липкий слой консервантов и отдушек.

«Для качественного изменения структуры кожи требуются компоненты, способные проникать глубже рогового слоя. Если ваша цель — свежесть, утренние отеки эффективнее снимать с помощью холодного умывания или легкого массажа, который активирует лимфодренаж естественным путем», — добавили в сообщении.

Врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Нина Кливитская до этого говорила, что тканевые маски и патчи могут привести к сухости кожи, если использовать их слишком часто. Она пояснила, что ежедневное использование масок может спровоцировать аллергическую реакцию, что и вызывает сухость. По ее словам, причина заключается в определенных ингредиентах, включая кислоты и консерванты.

Ранее косметолог перечислила ошибки при выборе средств для ухода за кожей лица.

 
