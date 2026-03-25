Депутат объяснил россиянам, как добиться регулярной уборки в подъезде

Многоквартирные дома находятся в ведомстве УК и ТСЖ, которые, в том числе, отвечают за чистоту в подъездах и берут за это регулярную плату с жильцов. Если с уборкой возникают проблемы, она проводится нерегулярно, то для начала нужно обратиться именно к этой ответственной стороне, информация о которой содержится в счетах за коммуналку, рассказал RT зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он посоветовал для начала просто устно обратиться в УК или ТСЖ с требованием навести порядок.

«Нельзя исключать человеческий фактор: ответственный за уборку сотрудник мог заболеть, сменщика не успели найти, — предупредил депутат. — Если же реакции на устные обращения нет, стоит подать заявление с требованием уделить внимание подъезду уже в письменном виде».

После письменного обращения жалобу должны зарегистрировать, а затем отчитаться о выполнении работы в течение трех дней с момента обращения. Если ничего не меняется, то следует обратиться в Госжилинспекцию – сделать это можно через сайт организации, а ответ должен прийти в течение 30 дней. Если специалисты подтвердят нарушения, то УК или ТСЖ получат штраф и будут обязаны их устранить. Кроме того, можно обратиться и в прокуратуру, заключил Колунов.

