Россиянка уехала в Таиланд в поисках работы и пропала

SHOT: в Таиланде разыскивают 35-летнюю россиянку, переехавшую туда по работе
Telegram-канал «SHOT»

Россиянка пропала после прилета в Таиланд, а ее родные опасаются, что ее удерживают в рабстве в Мьянме. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Связи с 35‑летней Вероникой из Уфы нет уже три месяца. По словам ее матери, она работала помощником юриста Ильдара Мухаметзянова, и в августе прошлого года он предложил ей отправиться в Таиланд, обещая более высокую зарплату. Женщина согласилась на переезд и сначала регулярно выходила на связь с родными, рассказывая о работе в экзотиической стране, но затем у нее начались финансовые трудности.

Перед Новым годом Вероника позвонила брату и попросила перевести 300 тыс. рублей, а после получения денег перестала отвечать. Телефон стал недоступен, а сама Вероника не поздравила семью с праздником, что вызвало у родных серьезные опасения. Они подали заявление о безвестном исчезновении в полицию, но следов пропавшей так и не нашли.

Семья юриста Мухаметзянова утверждает, что Вероникой произошел несчастный случай, а самого Ильдара якобы арестовали в Таиланде за мошенничество, однако родственники девушки в это не верят. Близкие предполагают, что девушку могли заманить в Мьянму и заставить работать в скам‑центре.

Ранее россиянку депортировали из Таиланда из-за незаконного хобби.

 
