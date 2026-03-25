Екатеринбуржец едва не опоздал на самолет и подал в суд на таксиста

Екатеринбуржец едва не опоздал на самолет и решил взыскать убытки с таксиста

Екатеринбуржец едва не опоздал на самолет и потребовал компенсацию у таксиста, отказавшегося его везти. О решении суда по этому делу пишет Е1.

Эдуард, отправлявшийся в командировку в Москву, вызвал к своему дому машину по тарифу «Бизнес», рассчитывая приехать в аэропорт примерно за час до вылета, чтобы успеть зарегистрироваться. Однако водитель подъехал к соседнему зданию и, не дождавшись пассажира, отменил заказ. Мужчине пришлось перезаказывать такси, из-за чего он опоздал к регистрации и был вынужден заплатить 4 тыс. рублей за платную процедуру.

Клиент уверен, что водитель как предприниматель не имел права в одностороннем порядке разорвать договор, поэтому сначала он направил ему претензию, попросив компенсировать стоимость регистрации, но ответа не получил и пошел в суд. В иске Эдуард указал уже другую сумму — более 34 тыс. рублей, требуя возместить стоимость платной регистрации, неустойку, а также компенсацию морального вреда, проценты и штраф за неудовлетворение требований.

Таксист смог доказать, что правила сервиса не нарушил и по истечении 10 минут пытался дозвониться до клиента, но тот ему не ответил. Кировский районный суд пришел к выводу, что отменивший заказ водитель не должен компенсировать убытки истца, и отказал ему в исковых требованиях. Эдуард уже подал апелляцию.

