В Британии женщина захотела выйти замуж за реку

В Британии 29-летняя активистка Мег Эйвон хочет официально выйти замуж за реку Летом. Об этом пишет газета Mirror.

Сейчас «пара» отмечает трехлетнюю годовщину отношений. Уроженка Бристоля утверждает, что они с «возлюбленным» до сих пор продолжают поддерживать отношения на прежнем романтическом уровне.

17 июня 2023 года состоялась символическая «церемония бракосочетания». Тогда Мэг стала носить фамилию любимого — Эйвон. По ее словам, «свадьба» позволила привлечение внимание к проблемам экологии и, в частности, загрязнения воды.

«Я до сих пор нахожу время, чтобы поплавать в реке каждую неделю — даже зимой, когда особенно дождливо, что всегда кажется более рискованным! Но я предана этому делу, и каждый мой опыт в воде — это настоящее наслаждение», — сказала Эйвон.

Как пишет газета, Мэг со своей командой экоактивистов хотят добиться признания водоема правосубъектным, что не только усилило бы меры по ее защите, но и позволило паре «обновить свои клятвы» и «официально вступить в брак». Но достичь этого пока не удалось, заключает издание.

