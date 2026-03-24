Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Британии женщина захотела выйти замуж за реку

Mirror: 29-летняя британка Эйвон собирается замуж за реку
Rave on for the Avon/SWNS

В Британии 29-летняя активистка Мег Эйвон хочет официально выйти замуж за реку Летом. Об этом пишет газета Mirror.

Сейчас «пара» отмечает трехлетнюю годовщину отношений. Уроженка Бристоля утверждает, что они с «возлюбленным» до сих пор продолжают поддерживать отношения на прежнем романтическом уровне.

17 июня 2023 года состоялась символическая «церемония бракосочетания». Тогда Мэг стала носить фамилию любимого — Эйвон. По ее словам, «свадьба» позволила привлечение внимание к проблемам экологии и, в частности, загрязнения воды.

«Я до сих пор нахожу время, чтобы поплавать в реке каждую неделю — даже зимой, когда особенно дождливо, что всегда кажется более рискованным! Но я предана этому делу, и каждый мой опыт в воде — это настоящее наслаждение», — сказала Эйвон.

Как пишет газета, Мэг со своей командой экоактивистов хотят добиться признания водоема правосубъектным, что не только усилило бы меры по ее защите, но и позволило паре «обновить свои клятвы» и «официально вступить в брак». Но достичь этого пока не удалось, заключает издание.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!