Тайская певица сыграла свадьбу одновременно с двумя мужчинами

В Таиланде певица Гиг вышла замуж за двух австрийцев

Тайская певица Н.С.Дуджмон (Гиг) сыграла свадьбу одновременно с двумя мужчинами. Об этом сообщило агентство Khaosod.

Церемония прошла в городе Салонгтон (провинция Бурирам). Женщина вышла замуж за двух австрийцев — офицера полиции в отставке Романа и военнослужащего Магги. Мужчины дружат и утверждают, что оба влюблены в Гиг.

На церемонии присутствовали мэр Салонгтона, родственники, соседи и знакомые женщины. Власти города, в котором такой случай регистрируют впервые, переведут каждому из мужей по 1 миллиону бат.

По словам Гиг, до этого она была замужем за тайцем, в браке родилось трое детей, однако семейная жизнь не сложилась.

«Работа певицы оказалась не такой успешной, как хотелось бы. Мне было трудно работать в Паттайе, чтобы зарабатывать деньги для родителей, троих дочерей и двоих внуков», — признается она.

С Романом Гиг живет уже пять лет, с Магги встречалась около года.

