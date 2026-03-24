Рэпер ST заявил о готовности ехать в зону СВО по повестке

Рэпер ST: я воспитан в той парадигме, что Родину надо любить и защищать
Кадр из видео/Мария Чадина/RuTube

Рэп-исполнитель ST (Александр Степанов) стал героем нового выпуск интервью-проекта Марии Чадиной «Громче слов». Об этом сообщила автор проекта.

Музыкант, начавший карьеру в 2003 году, рассказал о своем отношении к службе в зоне специальной военной операции, политической роли артиста и запрете пропаганды наркотиков в творчестве.

«У нас был разговор с Ассоль касательно того, что будет, если придет повестка. Я говорю: «Слушай, ну я не смогу. А куда я денусь?» Я говорю: «Надо будет ехать». Все. Ну, тут у нас было принято решение. Что если приходит повестка, то я еду», — заявил Степанов.

Он объяснил свое решение семейными традициями.

«Я сын военнослужащего. У меня дед военнослужащий. Я воспитан в той парадигме, что Родину надо любить и защищать», — сказал он.

Рэпер вспомнил поступок музыканта Юрия Шевчука во время первой чеченской кампании.

«Когда была первая чеченская кампания, Шевчук поехала туда к пацанам. И я видел его выступление, его показывали, по-моему, по Первому каналу. Меня это так пробило… как круто, что человек приезжает и большому количеству людей дарит поддержку, надежду, силу дает», — заявил артист.

Также в интервью Степанов прокомментировал свою песню «Дай ему сил». По его словам, она посвящена в то числе президенту России Владимиру Путину.

«Потому что верховный главнокомандующий должен одержать победу вместе со страной, вместе с нами, со всеми. Но песня посвящена каждому бойцу, каждому бойцу, который находится на передовой», — подчеркнул он.

Кроме того, исполнитель высказался о выступлениях артистов в зоне СВО.

«Честно сказать, я думаю, что ряд больших звезд, которые оказались там, возможно, не только по собственному желанию, для людей там тоже были отдушиной. Увидеть звезду, переключиться. И я думаю, что, если мы говорим про визиты в Луганск, визиты в больницы к ребятам — приехала красивая певица, спела, да им в радость было. Там не так много поводов для радости», — отметил он.

 
