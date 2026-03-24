Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Психолог объяснила причины страха перед мужчинами

Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Страх перед мужчинами, известный как андрофобия, может появиться из-за травматического опыта в прошлом или особенностей психики. Об этом «Известиям» рассказала клинический психолог центра «Будь Здоров» Ольга Уманова.

Эксперт подчеркнула, что боязнь мужчин сопровождается выраженными физиологическими реакциями, которые похожи на симптомы панической атаки. При таком состоянии человек сталкивается с рядом симптомов, в числе которых учащенное сердцебиение, повышенная потливость, чувство недостатка воздуха и дрожь.

В отличие от естественной настороженности андрофобия появляется без логических причин и не поддается контролю. По словам специалиста, при страхе перед мужчинами женщина понимает иррациональность страха, но не может с ним справиться.

«У женщин андрофобия чаще всего имеет травматическую природу. Личный опыт насилия, унижения, агрессии со стороны мужчины, наблюдение за домашним насилием в детстве, так называемая «вторичная травма», — объяснила психолог.

Кроме того, влияние могут оказывать установки в семье и особенности нервной системы человека. Мужчины реже сталкиваются с такой фобией, которая может быть связана с травлей, пережитым насилием или внутренними конфликтами.

По словам эксперта, андрофобию можно скорректировать. Основным методом становится когнитивно-поведенческая терапия с постепенным снижением страха с помощью безопасного контакта с триггерами. В случае травматического опыта необходимо применять дополнительные подходы, которые направлены на проработку прошлого.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!