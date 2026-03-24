Психолог объяснила причины страха перед мужчинами

Страх перед мужчинами, известный как андрофобия, может появиться из-за травматического опыта в прошлом или особенностей психики. Об этом «Известиям» рассказала клинический психолог центра «Будь Здоров» Ольга Уманова.

Эксперт подчеркнула, что боязнь мужчин сопровождается выраженными физиологическими реакциями, которые похожи на симптомы панической атаки. При таком состоянии человек сталкивается с рядом симптомов, в числе которых учащенное сердцебиение, повышенная потливость, чувство недостатка воздуха и дрожь.

В отличие от естественной настороженности андрофобия появляется без логических причин и не поддается контролю. По словам специалиста, при страхе перед мужчинами женщина понимает иррациональность страха, но не может с ним справиться.

«У женщин андрофобия чаще всего имеет травматическую природу. Личный опыт насилия, унижения, агрессии со стороны мужчины, наблюдение за домашним насилием в детстве, так называемая «вторичная травма», — объяснила психолог.

Кроме того, влияние могут оказывать установки в семье и особенности нервной системы человека. Мужчины реже сталкиваются с такой фобией, которая может быть связана с травлей, пережитым насилием или внутренними конфликтами.

По словам эксперта, андрофобию можно скорректировать. Основным методом становится когнитивно-поведенческая терапия с постепенным снижением страха с помощью безопасного контакта с триггерами. В случае травматического опыта необходимо применять дополнительные подходы, которые направлены на проработку прошлого.

