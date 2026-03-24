«Единая Россия» добилась принятия закона о защите трудовых прав работающих матерей

Государственная дума России приняла закон, освобождающий женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, от прохождения испытательного срока при приеме на работу, он одобрен сразу во втором и третьем чтениях. Инициатива реализована при поддержке партии «Единая Россия», отметили в пресс-службе политической силы.

Уточняется, что новая норма вступит в силу с 1 сентября 2026 года и направлена на дополнительную защиту трудовых прав женщин, возвращающихся к профессиональной деятельности после отпуска по уходу за ребенком.

Как отметила депутат Госдумы Светлана Бессараб («Единая Россия»), действующее трудовое законодательство уже содержит ряд социальных гарантий, связанных с защитой материнства и детства. В частности, работодатель не вправе уволить женщину по собственной инициативе, если у нее есть ребенок до трех лет, а также обязан сохранить за ней рабочее место на период отпуска по уходу за малышом.

«В логике трудового законодательства сегодня — продлить запрет на испытательный срок при приеме на работу женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, а не до полутора лет», — подчеркнула Бессараб.

Ранее заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») отмечала, что поддержка семей с детьми является одной из ключевых задач, поставленных президентом, и остается приоритетом для фракции партии.

По данным парламентариев, в настоящее время около 1 млн женщин находятся в отпуске по уходу за ребенком. При этом порядка 76% из них возвращаются к прежнему работодателю, тогда как почти четверть рассматривает возможность смены места работы.

Новый закон, как ожидается, будет способствовать повышению уровня занятости среди молодых матерей и укреплению их социальных гарантий.