На Украине пресекли подготовку к покушению на экс-главу «Правого сектора»

На Украине задержана группа лиц, готовившая покушение на советника министра обороны, экс-главу «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергея Стерненко. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Руслан Кравченко в Telegram-канале.

Он отметил, что правоохранителям удалось выйти на преступную группу, которая планировала ликвидировать несколько публичных деятелей, а также военнослужащих украинской армии.

При задержании один из подозреваемых погиб, остальных заключили под стражу без права залога. Когда именно произошло задержание, не уточняется. Подозреваемым грозит пожизненное заключение и конфискация имущества.

1 мая 2025 года на Стерненко было совершено нападение у подъезда его дома. Ему прострелили ягодицу. Позднее Служба безопасности Украины задержала нападавшую женщину. Ей оказалась уроженка Одесской области 1979 года рождения. На момент покушения женщина проживала в Киеве.

Ранее экс-глава одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко пригрозил Зеленскому за сдачу Донбасса.

 
Действительно ли белый шум успокаивает и как им правильно пользоваться? Инструкция по применению
