Россиянин пытал нового знакомого раскаленным утюгом ради телефона и ноутбука

В Сыктывкаре мужчина пригласил незнакомца в гости и получил ожоги от утюга
РИА Новости

В Сыктывкаре мужчина пригласил незнакомца в гости и стал жертвой ограбления, сообщает МВД по республике Коми.

В полицию обратился местный житель 1978 года рождения, которого затем госпитализировали с ожогами лица и тела. Выяснилось, что накануне мужчина познакомился у дома с молодым человеком и предложил провести вечер за бутылкой в его квартире.

После застолья хозяин заснул, но проснулся от сильной боли — гость угрожал ему нагретым утюгом, требуя отдать деньги и ценные вещи. Под давлением мужчина передал деньги, а затем потерял сознание.

Когда хозяин пришел в себя, то обнаружил пропажу сотового телефона, ноутбука, планшета и банковской карты.

Подозреваемого нашли по отпечаткам пальцев, им оказался ранее судимый житель Эжвинского района 1993 года рождения. Как выяснилось, при знакомстве злоумышленник назвал жертве вымышленное имя.

Теперь рецидивисту грозит срок за разбой, а похищенное имущество изъято и будет возвращено законному владельцу.

Ранее в Петербурге мужчина ограбил магазин и пытался сбежать от полиции на автобусе.

 
