Врач раскрыла неочевидный способ выявить диабет

Простейший способ выявить диабет на ранней стадии — измерить талию. Этот показатель информативнее индекса массы тела, сообщила в беседе с «Радио 1» доктор медицинских наук Зухра Павлова.

«Если вы мужчина, и талия больше 94 см, если женщина — больше 80 см — это очень высок риск углеводных нарушений. Это должно нацелить вас на обследование», — посоветовала специалист.

Она призвала не пренебрегать диспансеризацией, сравнив заботу о здоровье с обслуживанием автомобиля.

Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова до этого говорила, что сахарный диабет второго типа, с которым чаще всего сталкиваются люди старше 40 лет с избыточной массой тела, зачастую протекает бессимптомно на протяжении долгого времени.

По словам эксперта, у пациентов с сахарным диабетом второго типа могут быть неспецифические жалобы, такие как слабость, быстрая утомляемость и снижение памяти. Если уровень сахара в крови постоянно остается высоким, начинают появляться и другие ранние симптомы: сильная жажда, частое мочеиспускание, кожный зуд, ухудшение зрения, долгое заживление ран и грибковые инфекции.

