Исследование показало отношение россиян к «мемным» заголовкам в СМИ

Почти 40% россиян назвали мемы в политических новостях неуважением
Большинство россиян допускают использование ироничного тона в развлекательных новостях и авторских колонках, однако считают его неуместным в материалах на темы политики и безопасности. Об этом свидетельствуют результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Согласно данным опроса, ироничная подача новостей остается нишевым форматом: только 7% респондентов заявили, что предпочитают такие материалы.

Еще 26% относятся к нему положительно при условии сохранения точности информации, а для 11% тон не имеет значения. В то же время 22% опрошенных скорее не одобряют иронию, а 34% полностью отвергают шутки в новостях.

В материалах на серьезные темы отношение к юмору более сдержанное. Так, 21% допускают его только при условии, что он не искажает факты, а 10% готовы видеть шутки исключительно в авторских колонках, но не в новостной ленте.

При этом 29% выступают за полное разделение юмора и новостной повестки, а 40% назвали использование мемов в новостях на тему политики и безопасности неуважительным.

Вместе с тем респонденты более лояльны к иронии в отдельных тематических сегментах. Около 60% считают ее уместной в новостях о культуре, шоу-бизнесе и интернет-трендах.

Еще 29% высказались за точечное использование юмора в специальных проектах.

Опрос также показал разный уровень понимания интернет-мемов: 44% респондентов в целом считывают контекст, но не всегда уверены в интерпретации, 17% хорошо ориентируются в мемах, 13% узнают лишь самые популярные из них, а 26% не интересуются интернет-юмором.

Исследование проводилось на ресурсах Rambler&Co с 12 по 19 марта 2026 года. В нем приняли участие 2 032 интернет-пользователя.

 
