«Перекресток» ускорил обслуживание клиентов

Торговая сеть «Перекресток» завершила первый этап внедрения сенсорных касс в зоне кафе. Решение способствовало ускорению обслуживания работниками кафе покупателей, сообщила пресс-служба компании.

В дальнейшем новое оборудование будет установлено во всех точках формата, за исключением тех, которые в перспективе перейдут на самообслуживание.

Всего в 2025 году компания внедрила 366 таких касс. Как правило, они устанавливались по одной на кафе, а в магазинах с большой площадью — по две.

Новый формат не требует использования бумажных носителей. Все товары структурированы в удобном интерфейсе с папками по категориям, включая горячие и холодные напитки, выпечку и другие позиции.

«Полученный результат, а именно ускорение пробития чеков до 25% подтверждает, что выбранное направление развития оправдано», — отметил директор по поддержке и эффективности бизнеса торговой сети «Перекресток» Александр Чухонцев.

Учитывая итоги 2025 года, компания приняла решение поэтапно заменять стандартные кассы на сенсорные решения в зоне линейных рассчетно-кассовых узлов.