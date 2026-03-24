Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

«Перекресток» ускорил обслуживание клиентов

Сеть «Перекресток» увеличила скорость обслуживания клиентов на 25%
Пресс-служба сети «Перекресток»

Торговая сеть «Перекресток» завершила первый этап внедрения сенсорных касс в зоне кафе. Решение способствовало ускорению обслуживания работниками кафе покупателей, сообщила пресс-служба компании.

В дальнейшем новое оборудование будет установлено во всех точках формата, за исключением тех, которые в перспективе перейдут на самообслуживание.

Всего в 2025 году компания внедрила 366 таких касс. Как правило, они устанавливались по одной на кафе, а в магазинах с большой площадью — по две.

Новый формат не требует использования бумажных носителей. Все товары структурированы в удобном интерфейсе с папками по категориям, включая горячие и холодные напитки, выпечку и другие позиции.

«Полученный результат, а именно ускорение пробития чеков до 25% подтверждает, что выбранное направление развития оправдано», — отметил директор по поддержке и эффективности бизнеса торговой сети «Перекресток» Александр Чухонцев.

Учитывая итоги 2025 года, компания приняла решение поэтапно заменять стандартные кассы на сенсорные решения в зоне линейных рассчетно-кассовых узлов.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!