Россиянин купил в магазине ядовитую парализующую рыбу под видом скумбрии

В Краснодарском крае мужчине продали ядовитую рыбу вместо скумбрии
Прокуратура Краснодарского края

На Кубани местный житель купил в магазине одну из самых ядовитых рыб — иглобрюха, но заподозрил неладное и есть не стал. Об этом сообщает краевая прокуратура в Telegram-канале.

Житель Тихорецка едва не приготовил себе ядовитый ужин, обнаружив в упаковке вместо скумбрии ядовитого иглобрюха. В качестве рыбы мужчина засомневался на этапе разморозки и есть сомнительную «скумбрию» не стал.

Прокуратура направила директору магазина предписание немедленно изъять опасный товар из продажи. Как ядовитая рыба оказалась на прилавке, устанавливается.

Серебристый иглобрюх ядовит для человека из-за содержания в его тканях сильного нервно-паралитического яда — тетродотоксина, яд иглобрюха имеет нервно-паралитическое действие и вызывает спазм дыхания.

До этого в Подмосковье 64-летняя женщина попала в больницу, уколовшись ядовитым скатом-хвостоколом, которого привез сын. Семья собиралась поужинать морским деликатесом, но спустя двое суток пенсионерка оказалась в больнице.

Ранее «рыба-гопник» напала на россиянина на Мальдивах.

