Бомбы в стельках и игрушках: ветеран ФСБ рассказал о новой тактике агентов Киева

Люди, действующие по заданиям Киева, стали использовать более сложные способы маскировки взрывных устройств, встраивая их в предметы повседневного пользования, что повышает риски для граждан. Об этом заявил ветеран органов безопасности Андрей Пирожков в видео ФСБ России, которое опубликовало ТАСС.

Пирожков отметил, что современные устройства могут быть скрыты в самых разных вещах — от электроники и игрушек до парфюмерии и церковной утвари. По его словам, такая маскировка усложняет их обнаружение и увеличивает опасность.

Он добавил, что подобные устройства оснащаются малозаметными элементами, включая пластиковую взрывчатку и бескорпусные схемы. Управление, как правило, может осуществляться дистанционно через радиоканалы или GSM-модули, а некоторые устройства снабжены датчиками движения, срабатывающими при вскрытии или перемещении.

Пирожков также сообщил, что координация действий может вестись удаленно через иностранные мессенджеры, в том числе Telegram и WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). По его словам, отсутствие реакции со стороны их владельцев на запросы российских правоохранителей затрудняет выявление участников противоправной деятельности.

Утром 24 марта в Москве сотрудники ФСБ задержали 32-летнего иностранца, причастного к поставке в Россию взрывных устройств, замаскированных под стельки с подогревом. По данным ФСБ, мужчина участвовал в канале контрабанды средств поражения, организованном украинскими спецслужбами. Посылка поступила из Польши транзитом через Белоруссию.

Ранее ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного военного в Крыму.