Красноярец два часа прятался под кроватью от приставов

В Красноярске судебные приставы обнаружили должника, который около двух часов прятался под кроватью в своей квартире, мужчина задолжал более 1,2 млн рублей штрафов. Об этом сообщает ГУФССП по Красноярскому краю.

В отношении красноярца велось исполнительное производство за отсутствие разрешения на грузовые перевозки. За несвоевременную уплату штраф был удвоен, и сумма долга превысила 1,2 млн рублей. Мужчина скрывался от приставов.

В ходе рейда сотрудник установил, что должник находится дома, но через закрытую дверь утверждал, что там не живет. Женщина, открывшая дверь, заявила, что в квартире нет мужчин, и вызвала полицию. Когда наряд прибыл, приставы осмотрели жилье и нашли должника под кроватью. На знакомую должника составили протокол за воспрепятствование работе приставов. Красноярца арестовали на 10 суток.

До этого в Чите судебные приставы обнаружили мужчину, уклоняющегося от уплаты алиментов, сначала под кустом возле теплотрассы, а спустя три месяца — в канализационном люке.

Ранее россиянка пыталась спрятаться от приставов в землянке.

 
