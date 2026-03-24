Врач предупредил, о чем может сигнализировать потемнение в глазах при подъеме

Появление потемнения в глазах и ощущения слабости при подъеме могут сигнализировать о нарушениях, которые связаны с давлением, сердцем или нервной системой. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова РУДН Петр Соков.

По его словам, в целом такие состояния могут возникать из-за кратковременного снижения давления при резкой смене положения тела и не говорить о патологии. Однако иногда они проявляются на фоне нарушений со стороны нервной системы, поэтому стоит оценить частоту и характер таких эпизодов. Врач подчеркнул, что главным в этом вопросе является выраженность и регулярность симптомов.

«Если речь идет о синкопальных состояниях, то они, как правило, сопровождаются временной утратой сознания. В целом причины потемнения в глазах и слабости при вставании могут быть разными — от перебоев в работе сердца до проблем с артериальным давлением. В каждом случае необходимо разбираться отдельно и искать источник этих симптомов. Без этого есть риск пропустить развитие более серьезного заболевания», — заключил Соков.

Русский ученый, эволюционист, палеоневролог, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы ФГБНУ РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Сергей Савельев до этого говорил, что потемнение в глазах при вставании может появляться на фоне нарушения кровообращения или из-за нестабильности артериального давления.

