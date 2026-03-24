Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Названы правила, которые отучат кошку будить хозяев по ночам

Зоопсихолог Левченко: игрушки помогут отучить кошку будить хозяев по ночам
Moomusician/Shutterstock/FOTODOM

Игрушки и когтеточки в доме помогут отучить кошку будить хозяина по ночам. Об этом «Москве 24» рассказала зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники Наталья Левченко.

Она подчеркнула, что питомцы активничают ночью из-за скуки, поэтому в квартире нужно создать пространство, где они смогут себя развлечь. По ее словам, в этом вопросе важно присмотреться, что особенно занимает животное. Владельцам кошек стоит также нагружать их по вечерам и вместо сна заставлять их играть и бегать, чтобы ночью они отдыхали.

«Еще ни в коем случае нельзя закреплять нежелательное поведение. То есть, если кошка пытается разбудить ночью, не надо вскакивать и пытаться поиграть с ней или покормить. Иначе она будет ожидать такой реакции каждый раз. Лучше всего попытаться просто не реагировать, а чтобы не переживать, что питомец голодный, поставить в доме автоматическую кормушку с таймером», – отметила Левченко.

Зоопсихолог подчеркнула, что проявлять агрессию по отношению к кошке, например, брызгать в нее водой из пульверизатора, нельзя, поскольку так она снова получит то, чего добивался — реакции хозяина.

Зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol Светлана Капустина до этого рассказала «Газете.Ru», что весной многие владельцы замечают, что питомца словно подменили: он становится более активным, беспокойным, чаще носится по квартире, громче мяукает или требует внимания. Особенно ярко это проявляется у кошек. Главная причина — изменение продолжительности светового дня. Весной он заметно увеличивается, а это напрямую влияет на гормональный фон животного.

Ранее ветеринар назвал породы кошек, которые требуют больше всего внимания.

 
Теперь вы знаете
Финал «Пацанов», спин-офф «Рассказа служанки» и Эль Фаннинг на OnlyFans: 13 сериалов апреля, которые нельзя пропустить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
