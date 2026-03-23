«Единая Россия» запустила обучение операторов дронов в Санкт-Петербурге

«Единая Россия» и Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) запустили в Санкт-Петербурге пилотный образовательный проект по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Отмечается, что целью инициативы стало формирование кадрового резерва в сфере беспилотных технологий.

Обучение будет проходить на базе Садово-архитектурного колледжа Санкт-Петербурга. Наставниками выступят ветераны боевых действий, имеющие практический опыт применения дронов в зоне специальной военной операции.

Руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения и центрального штаба «Молодой гвардии Единой России» Александр Амелин отметил высокий спрос на программу.

«В наш адрес поступало много обращений с просьбой запустить обучение навыкам управления БПЛА, такой запрос действительно востребован. Наша задача — создать для участников все необходимые условия, обеспечить их оборудованием и возможностью получить практические знания. Уже сейчас видно, что интерес к проекту очень высокий: среди студентов много желающих пройти обучение и освоить беспилотное дело», — сказал он.

Также он подчеркнул стратегическое значение направления.

«Беспилотные технологии сегодня являются одним из ключевых направлений, от которых напрямую зависят укрепление обороноспособности и технологический суверенитет страны», — добавил он.

Генеральный директор ЦБСТ Нина Яныкина акцентировала внимание на практических аспектах обучения. По ее словам, важно через просвещение молодежи формировать кадровый резерв для отрасли.

«Именно поэтому в пилотном проекте мы используем проверенный в зоне СВО дрон «Скворец» (резидент ЦБСТ): обучение на нем позволит студентам освоить самые востребованные и массовые технологии прямо сейчас», — отметила она.

 
