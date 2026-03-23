Общество

Москвичам предложили выбрать питомца из приюта ко Всемирному дню щенков

Сервис «Моспитомец» пригласил москвичей познакомиться со щенками городских приютов
Эксперты сервиса «Моспитомец» во Всемирный день щенков, который ежегодно отмечается 23 марта, предложили жителям Москвы ознакомиться с анкетами животных из городских приютов, ожидающих новых хозяев. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службе сервиса.

Как уточнили в «Моспитомце», возраст, в котором собака перестает считаться щенком, зависит от породы, размера и индивидуальных особенностей.

При этом отмечается, что взятие питомца в раннем возрасте позволяет влиять на формирование характера, упрощает воспитание и контроль здоровья.

«Животное в юном возрасте быстрее привязывается к новому хозяину, что делает адаптацию к дому более легкой. Но даже если приглянувшаяся собака из анкет сервиса «Моспитомец» не щенячьего возраста, не стоит переживать – в приютах содержат животных разных темпераментов: спокойных и игривых, робких и смелых, независимых и ласковых», — говорится в сообщении.

В «Моспитомце» размещены десятки анкет щенков в возрасте до одного года. Самые юные — около четырех месяцев, большинство — девочки. С помощью фильтров можно подобрать питомца по типу шерсти или предполагаемому размеру во взрослом возрасте. Среди щенков преобладают коротко- и среднешерстные особи, длинношерстных — всего один.

Для знакомства с животным необходимо нажать кнопку «Записаться» в анкете и оставить контактные данные. Сотрудник приюта свяжется для согласования времени визита. При положительном решении оформляется договор с трехдневным периодом на обдумывание.

 
Финал «Пацанов», спин-офф «Рассказа служанки» и Эль Фаннинг на OnlyFans: 13 сериалов апреля, которые нельзя пропустить
