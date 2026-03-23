Москвичам предложили выбрать питомца из приюта ко Всемирному дню щенков

Эксперты сервиса «Моспитомец» во Всемирный день щенков, который ежегодно отмечается 23 марта, предложили жителям Москвы ознакомиться с анкетами животных из городских приютов, ожидающих новых хозяев. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службе сервиса.

Как уточнили в «Моспитомце», возраст, в котором собака перестает считаться щенком, зависит от породы, размера и индивидуальных особенностей.

При этом отмечается, что взятие питомца в раннем возрасте позволяет влиять на формирование характера, упрощает воспитание и контроль здоровья.

«Животное в юном возрасте быстрее привязывается к новому хозяину, что делает адаптацию к дому более легкой. Но даже если приглянувшаяся собака из анкет сервиса «Моспитомец» не щенячьего возраста, не стоит переживать – в приютах содержат животных разных темпераментов: спокойных и игривых, робких и смелых, независимых и ласковых», — говорится в сообщении.

В «Моспитомце» размещены десятки анкет щенков в возрасте до одного года. Самые юные — около четырех месяцев, большинство — девочки. С помощью фильтров можно подобрать питомца по типу шерсти или предполагаемому размеру во взрослом возрасте. Среди щенков преобладают коротко- и среднешерстные особи, длинношерстных — всего один.

Для знакомства с животным необходимо нажать кнопку «Записаться» в анкете и оставить контактные данные. Сотрудник приюта свяжется для согласования времени визита. При положительном решении оформляется договор с трехдневным периодом на обдумывание.