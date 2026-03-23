Число упоминаний искусственного интеллекта в СМИ за год выросло почти в три раза

Количество публикаций с упоминанием ИИ в Telegram увеличилось на 58%

Яндекс, Сбер и МТС стали лидерами медиарейтинга сервисов искусственного интеллекта в России по итогам 2025 года. Об этом свидетельствуют данные исследования «Индексы ИИ-хайпа», подготовленного Telegram-каналом «Неискусственный интеллект» и аналитическим агентством «Риал тайм».

Согласно исследованию, число упоминаний ИИ-сервисов в российских СМИ за год выросло на 174% и достигло 530 тыс., тогда как в 2024 году рост составлял 38%.

Количество публикаций в Telegram увеличилось на 58% — до 1,18 млн, а число поисковых запросов в Яндекс выросло на 122%.

Первые строчки в рейтинге сохранили Сбер и Яндекс. МТС и ИИ-подразделение компании MWS AI поднялись на третье место общего рейтинга.

«Ажиотаж вокруг ИИ не стихает: наш индекс ИИ-хайпа вырос в 2025 году на 60%, до 839 пунктов, тогда как в 2024 году рост составил 20%», — отметил сооснователь канала «Неискусственный интеллект» Олег Сальманов.

Методология исследования основана на ежемесячном подсчете упоминаний ИИ-сервисов в СМИ, Telegram и поиске Яндекс.