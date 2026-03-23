ЛДПР предложила закрепить цифровые права граждан в отдельном законе

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме подготовили законопроект «О гарантиях цифровых прав граждан России». Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий агентству ТАСС.

Документ предлагает закрепить на законодательном уровне право граждан на доступ к интернету, свободу выражения мнений в сети, выбор способов общения и защиту персональных данных.

Как объяснил парламентарий, законопроект был разработан в связи с обращениями граждан, которых беспокоят ограничения работы интернета и связи.

Он отметил, что гражданам нужны гарантии, что они и дальше смогут использовать цифровую инфраструктуру и связь. Слуцкий подчеркнул, что они давно легли в основу привычной жизни и работы.

«ЛДПР подготовила законопроект «О гарантиях цифровых прав граждан России», в него вошли положения о доступе к информации: о праве каждого на доступ к интернету; о свободе выражения мнений в интернете; о свободе выбора способа общения в интернете; о конфиденциальности и защите данных и другие», - сказал Слуцкий.

Парламентарий уточнил, что в ближайшее время партия планирует доработать инициативу совместно с профессиональными сообществами и экспертами.

При этом, по его словам, первые обсуждения законопроекта пройдут в Госдуме с привлечением профильных сообществ, экспертов и представителей бизнеса.

«Наши депутаты проведут обсуждения на базе региональных законодательных собраний», - заключил парламентарий.