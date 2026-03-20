Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам объяснили, когда следует начать обработку питомцев от клещей

Ветеринар Сысоева: обрабатывать питомцев от клещей весной нужно заранее
Zanna Pesnina/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам важно весной заранее подумать о защите питомцев от укусов клещей. Когда температура воздуха установится на отметке в +5 градусов, членистоногие станут активными, что грозит животным такими заболеваниями, как пироплазмоз, боррелиоз и анаплазмоз, предупредила кандидат ветеринарных наук, доцент, доцент кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Наталья Сысоева в беседе с RT.

«Эти инфекции могут протекать тяжело и без своевременного лечения приводить к серьёзным осложнениям, — подчеркнула ветврач. — При этом риск сохраняется не только за городом, но и в черте города — в парках, скверах и даже на придомовых территориях».

Для защиты питомцев сегодня применяются ошейники, капли, таблетки и спреи. Выбирать конкретное средство следует, ориентируясь на питомца – его характер, возраст, вес, привычки. Так, если речь идет об очень активной собаке, которая часто бывает на улице, то лучше использовать комбинированную защиту, но строго по рекомендациям производителя и с соблюдением интервалов обработки.

В то же время стоит учитывать, что обработка питомца не обеспечивает стопроцентной защиты от укуса клеща, а лишь снижает вероятность заражения.

«Откладывать начало обработки не стоит: оптимальное время для старта профилактики — уже сейчас, при первых признаках устойчивого потепления», — подчеркнула ветеринар, отметив, что если вовремя принять меры, то они защитят питомца на весь сезон.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
