Россиянам объяснили, когда следует начать обработку питомцев от клещей

Россиянам важно весной заранее подумать о защите питомцев от укусов клещей. Когда температура воздуха установится на отметке в +5 градусов, членистоногие станут активными, что грозит животным такими заболеваниями, как пироплазмоз, боррелиоз и анаплазмоз, предупредила кандидат ветеринарных наук, доцент, доцент кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Наталья Сысоева в беседе с RT.

«Эти инфекции могут протекать тяжело и без своевременного лечения приводить к серьёзным осложнениям, — подчеркнула ветврач. — При этом риск сохраняется не только за городом, но и в черте города — в парках, скверах и даже на придомовых территориях».

Для защиты питомцев сегодня применяются ошейники, капли, таблетки и спреи. Выбирать конкретное средство следует, ориентируясь на питомца – его характер, возраст, вес, привычки. Так, если речь идет об очень активной собаке, которая часто бывает на улице, то лучше использовать комбинированную защиту, но строго по рекомендациям производителя и с соблюдением интервалов обработки.

В то же время стоит учитывать, что обработка питомца не обеспечивает стопроцентной защиты от укуса клеща, а лишь снижает вероятность заражения.

«Откладывать начало обработки не стоит: оптимальное время для старта профилактики — уже сейчас, при первых признаках устойчивого потепления», — подчеркнула ветеринар, отметив, что если вовремя принять меры, то они защитят питомца на весь сезон.

Россиянам ранее рассказали, как защититься от клещей-гигантов.