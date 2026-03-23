Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Ветераны СВО из России и Абхазии обсудили в Сочи сохранение исторической памяти

Просветительская сессия в Сочи собрала более 100 ветеранов СВО из России и Абхазии
Telegram-канал «Ассоциация ветеранов СВО»

Более 100 ветеранов специальной военной операции из Краснодарского края, регионов Южного федерального округа и Абхазии стали участниками просветительской сессии «Наследие. Развитие. Единство» в Сочи. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Сессия организована Ассоциацией ветеранов СВО и движением «Бессмертный полк России» при поддержке Фонда президентских грантов.

В обращении к участникам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что у России и Абхазии общие история, герои и ответственность за то, чтобы правда о ней никогда не была искажена.

«Наша общая цель — сделать так, чтобы ваш опыт и ваши инициативы работали на благо народа — и в России, и в Абхазии. Государство ставит перед собой масштабные задачи по интеграции ветеранов в мирную жизнь. Но развитие — это не только соцлифты и программы поддержки. Это, прежде всего, возможность для каждого реализовать себя», — сказал он.

Вице-президент Абхазии Беслан Бигвава подчеркнул, что республика последовательно поддерживает Россию и остается ее надежным союзником.

«Нас объединяют глубокие исторические, духовные и человеческие связи. Сегодня особенно важно сохранять это единство, поддерживать друг друга и вместе двигаться вперед», — заявил он

Участники обсудили противодействие фальсификации истории, формирование достоверного исторического контента, сохранение памяти через систематизацию документов и устных свидетельств.

Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев отметил, что в России ассоциация стала самым многочисленным ветеранским сообществом участников спецоперации.

«Мы аккумулируем опыт работы ветеранов по всей стране, масштабируем лучшие практики, формируем общие подходы в регионах, обеспечиваем обратную связь от участников СВО», — добавил он.

Целью сессии стало повышение компетенций ветеранов в области исторического просвещения и народной дипломатии. Она завершится 23 марта возложением цветов к Вечному огню и памятнику бойцам СВО в Сочи.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!