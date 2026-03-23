Ветераны СВО из России и Абхазии обсудили в Сочи сохранение исторической памяти

Просветительская сессия в Сочи собрала более 100 ветеранов СВО из России и Абхазии

Более 100 ветеранов специальной военной операции из Краснодарского края, регионов Южного федерального округа и Абхазии стали участниками просветительской сессии «Наследие. Развитие. Единство» в Сочи. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Сессия организована Ассоциацией ветеранов СВО и движением «Бессмертный полк России» при поддержке Фонда президентских грантов.

В обращении к участникам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что у России и Абхазии общие история, герои и ответственность за то, чтобы правда о ней никогда не была искажена.

«Наша общая цель — сделать так, чтобы ваш опыт и ваши инициативы работали на благо народа — и в России, и в Абхазии. Государство ставит перед собой масштабные задачи по интеграции ветеранов в мирную жизнь. Но развитие — это не только соцлифты и программы поддержки. Это, прежде всего, возможность для каждого реализовать себя», — сказал он.

Вице-президент Абхазии Беслан Бигвава подчеркнул, что республика последовательно поддерживает Россию и остается ее надежным союзником.

«Нас объединяют глубокие исторические, духовные и человеческие связи. Сегодня особенно важно сохранять это единство, поддерживать друг друга и вместе двигаться вперед», — заявил он

Участники обсудили противодействие фальсификации истории, формирование достоверного исторического контента, сохранение памяти через систематизацию документов и устных свидетельств.

Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев отметил, что в России ассоциация стала самым многочисленным ветеранским сообществом участников спецоперации.

«Мы аккумулируем опыт работы ветеранов по всей стране, масштабируем лучшие практики, формируем общие подходы в регионах, обеспечиваем обратную связь от участников СВО», — добавил он.

Целью сессии стало повышение компетенций ветеранов в области исторического просвещения и народной дипломатии. Она завершится 23 марта возложением цветов к Вечному огню и памятнику бойцам СВО в Сочи.