Фестиваль «ТопФест» собрал 10 тыс. зрителей и установил рекорд по просмотрам хештега

Почти 37 млн просмотров набрал хештег фестиваля «ТопФест» за три недели
В Санкт-Петербурге на арене СКА 22 марта прошел фестиваль детского интернет-контента «ТопФест», собравший более 10 тыс. зрителей. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль стал частью проекта «Разгон добра», направленного на продвижение базовых ценностей среди молодежи. Мероприятие установило национальный рекорд по количеству просмотров официального хештега и стало крупнейшим событием в нише детских блогеров в истории России.

На сцене выступили более 30 популярных детских блогеров, представлено свыше 60 уникальных номеров без повторов, а также задействовано более 500 артистов балета и танцевальных коллективов. В специальной зоне присутствовали более 200 приглашенных блогеров.

Представители международной системы регистрации рекордов Interrecord вручили организаторам сертификат за достижение в номинации «Наибольшее количество просмотров по официальному хештегу фестиваля за 21 день на онлайн-платформах». Итоговый показатель составил почти 37 млн просмотров по хештегу #ТопФест.

Генеральный директор компании «Медиапрактика» Андрей Серов подчеркнул, что «ТопФест» — это больше, чем масштабный концерт.

«Это событие, на котором поколение Альфа задумывается о важных ценностях, о добре и дружбе. Это старт большого проекта, который будет рядом с детьми и подростками каждый день — в социальных сетях и в реальных делах», — сказал он.

Первый заместитель гендиректора «Иннопрактика» Наталья Попова подчеркнула, что молодое поколение объединяется вокруг базовых ценностей: добра, взаимоуважения, открытости и стремления к развитию. По ее словам, рекордный охват фестиваля стал подтверждением того, что формируется новая культурная среда, в которой молодежь чувствует себя услышанной и вовлеченной.

«Сегодня мы увидели, как 10 тысяч человек в зале и миллионы онлайн синхронизировались вокруг одного важного слова — добро. И когда это добро фиксируют в Реестре рекордов России, это уже не метафора. Это доказательство: семья, дружба, доверие и уважение — это не прошлый век», — отметила директор АНО «Институт поддержки детского блогинга» Наталья Локтева.

 
