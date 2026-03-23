В Курске мужчина молотком проломил соседу череп из-за ремонта двери

В Курске мужчина ударил соседа молотком по голове, когда ремонтировал дверь

В Курске суд приговорил местного жителя к двум годам колонии общего режима за то, что он ударил соседа молотком по голове. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области.

Инцидент произошел в декабре 2024 года на улице Харьковской, обвиняемый вместе с соседом ремонтировали дверь в квартиру. Мужчины поссорились, курянин повалил потерпевшего на пол и несколько раз ударил молотком по голове. Пострадавший получил открытый перелом костей свода и основания черепа.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда фигуранту назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

До этого в Мурманской области 52-летний житель Североморска избил рулоном обоев 25-летнего соседа во время ссоры и стал фигурантом уголовного дела. Полицейские задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Мурманске мужчина топором угрожал соседке по коммуналке из-за перегоревших лампочек.