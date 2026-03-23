Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Курске мужчина молотком проломил соседу череп из-за ремонта двери

В Курске мужчина ударил соседа молотком по голове, когда ремонтировал дверь
Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области»

В Курске суд приговорил местного жителя к двум годам колонии общего режима за то, что он ударил соседа молотком по голове. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области.

Инцидент произошел в декабре 2024 года на улице Харьковской, обвиняемый вместе с соседом ремонтировали дверь в квартиру. Мужчины поссорились, курянин повалил потерпевшего на пол и несколько раз ударил молотком по голове. Пострадавший получил открытый перелом костей свода и основания черепа.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда фигуранту назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

До этого в Мурманской области 52-летний житель Североморска избил рулоном обоев 25-летнего соседа во время ссоры и стал фигурантом уголовного дела. Полицейские задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Мурманске мужчина топором угрожал соседке по коммуналке из-за перегоревших лампочек.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!