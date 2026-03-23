В Китае открыли университет, в котором будут учить шашлычников

В Китае открыли университет, в котором студентов будут учить правильно готовить шашлык и другие блюда на углях, пишет CNA.

Учебное заведение создано при сотрудничестве Открытого университета Юэян и Ассоциации барбекю города. Программа позиционируется как первая в стране, полностью посвященная индустрии местного барбекю.

Юэян активно развивает собственную гастрономическую идентичность. По официальным данным, в городе работает более 2000 барбекю-ресторанов, которые ежегодно приносят около $291 млн и обеспечивают работой до 50 тысяч человек. Среди популярных блюд — острые шашлыки из ягненка с добавлением чили, периллы и местных специй.

Студенты колледжа будут изучать как теорию, так и практику. В программу входят дисциплины по выбору ингредиентов, управлению жаром и древесным углем, а также разработке вкусов. Кроме того, обучение включает бизнес-модули — управление рестораном, расчет затрат и основы предпринимательства.

После завершения курса выпускники получат не только диплом, но и профессиональный сертификат, признанный кадровыми органами.

По словам декана Ху Цзюня, интерес к программе оказался высоким: учебное заведение уже получило множество заявок как от действующих работников отрасли, так и от начинающих предпринимателей.

К преподаванию привлечены более 30 опытных шеф-поваров, а также эксперты индустрии, которые разработали специализированные учебные материалы. Университет также сотрудничает с местными ресторанами, где студенты смогут пройти практику и получить помощь в запуске собственного бизнеса.

Основная программа обучения рассчитана на три года и включает академические курсы, после которых следует интенсивный практический модуль. Также доступен краткосрочный месячный курс, ориентированный на получение прикладных навыков.

