Эксперты обсудят новые правила коммуникаций на российском медиарынке

Дискуссия «Медиаландшафт 2026: как строить коммуникации на меняющемся рынке» пройдет 26 марта на площадке Ассоциация менеджеров. Мероприятие организовано комитетом по СМИ и информационной политике.

Как сообщили организаторы, в последние годы российская медиасреда претерпела значительные изменения. В их числе — ограничение доступа к мессенджеру Telegram, необходимость перехода на отечественные цифровые платформы, включая MAX, а также вступление в силу норм, ограничивающих использование иностранных слов в публичной коммуникации. Кроме того, обновлены критерии формирования новостной повестки на платформе Дзен.

Отмечается, что в новых условиях СМИ, пресс-службы компаний, а также коммуникационные и рекламные агентства вынуждены адаптировать рабочие процессы и пересматривать подходы к взаимодействию с аудиторией.

В ходе заседания участники обсудят вопросы переноса каналов коммуникации между платформами без потери аудитории, выбора актуальных площадок для размещения рекламы, а также влияние языковых ограничений на подготовку пресс-релизов и маркетинговых материалов.

Особенностью встречи станет интерактивный формат: участникам раздадут карточки «Я не согласен/Хочу добавить», которые можно будет использовать в любой момент дискуссии для получения слова или выражения альтернативной позиции.

Отдельное внимание планируется уделить механизмам попадания в новостные агрегаторы с учетом обновленных правил.