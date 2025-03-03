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Американец взорвал жену и 42 года скрывался под чужим именем

В США мужчина взорвал жену и 42 года скрывался под чужим именем
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Depositphotos

В США поймали мужчину, который взорвал свою жену, а затем 42 года скрывался под чужим именем. Об этом сообщает People.

Все случилось в 1982 году. Женщина получила тяжелые травмы во время взрыва ящика с инструментами, а также потеряла палец. По подозрению в покушении на жизнь американки арестовали ее супруга Стивена Крейга, однако позже его выпустили под залог. На следующее судебное заседание он не явился — с тех пор никто не знал, где он находится.

Однако 19 февраля в одном из поселков штата Нью-Мексико задержали 76-летнего мужчину, который на самом деле оказался Крейгом, но по документам числился Уолтером Ли Коффманом. Выяснилось, что Коффмана не стало еще в 1975 году, и Крейг получил паспорт на его имя спустя два года после побега. С тех пор злоумышленник жил под чужим именем, получал социальные льготы, а также приобрел недвижимость.

Сейчас Крейг арестован. У него обнаружили оружие и боеприпасы. Мужчину обвинили в использовании подложного паспорта. Он также ответит за покушение на супругу.

Ранее скрывавшегося три года преступника нашли и задержали из-за его любви к кебабу.

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