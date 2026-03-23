В Костроме подросток украл из домашнего сейфа друга валюту на четверть миллиона

В Костроме 15-летний подросток предстанет перед судом по обвинению в краже валюты из домашнего сейфа родителей друга. Об этом сообщает УМВД по Костромской области.

Костромской школьник пригласил к себе друзей, подросток похвастался перед приятелями сейфом родителей, в котором семья хранила сбережения в валюте. Позже один из гостей взял конверт с деньгами из открытого сейфа и поделился добычей с другим приятелем.

Валюту он обменял на рубли и потратил на новую одежду и телефон. Хозяйка сейфа обнаружила пропажу и обратилась в полицию, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Школьник полностью раскаялся и возместил ущерб, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения.

