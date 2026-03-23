Белозеров останется главой РЖД еще на пять лет

Мишустин продлил полномочия главы РЖД Белозерова еще на пять лет
Олега Белозерова переназначили генеральным директором — председателем правления «РЖД» еще на пять лет. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

В правительстве уточнили, что решение о продлении полномочий главы компании уже оформлено официально.

Белозеров возглавляет РЖД с 2015 года, когда сменил на этом посту Владимира Якунина. Предыдущее переназначение состоялось в марте 2021 года. Изначально он руководил компанией в статусе президента, однако в 2017 году должность была переименована, и глава РЖД стал генеральным директором — председателем правления.

Белозеров окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «экономист, планирование промышленности». В 2000–2001 годах он работал начальником финансово-экономического отдела в аппарате полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В 2001–2002 годах занимал должность заместителя главы «ЛОМО» по управлению корпоративным имуществом, а в 2002–2004 годах возглавлял «Российскую топливную компанию».

Летом 2004 года Белозеров перешел в Федеральное дорожное агентство на должность заместителя руководителя, а осенью того же года возглавил ведомство. С 2009 года до назначения в РЖД он работал заместителем министра транспорта РФ, а в мае 2015 года стал первым заместителем главы Минтранса.

Ранее глава «Роскосмоса» рассказал, кого назначили руководителем Центра подготовки космонавтов.

 
Губернатор под прицелом дрона, взлом умных колонок и тысячная шайба Овечкина. Что нового к утру 23 марта
