Россиянам назвали риски и противопоказания для донорства костного мозга

В Московской области в регистр доноров костного мозга вошли еще 1,8 тыс. человек. Это очень благое, но ответственное дело, стать донором может любой здоровый россиянин, но есть и противопоказания, рассказал в беседе с 360.ru профессор кафедры госпитальной терапии РУДН Николай Стуклов.

Пересадка костного мозга – это трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, образующихся в костном мозге и выступающих «родоначальниками» лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Донор отдает 5% стволовых клеток, которые потом используют для лечения лейкемии, лимфом, апластической анемии и многих других заболеваний. Доноры спасают жизни людей, но относиться к этому следует со всей ответственностью, подчеркнул врач.

«Если ты донор, то ты не можешь заболеть чем-то, отстраниться потом от этого вопроса и так далее. Поэтому это очень нужно, важно, но ответственно», — отметил он.

Бояться донорам нечего – после процедуры костный мозг полностью возобновляется, человек ничего не теряет, в отличие, например, от тех, кто отдает почку, печень и другие органы для пересадки, подчеркнул гематолог.

Процедура сдачи костного мозга полностью безопасна, подчеркнул в свою очередь завотделением гематологии и химиотерапии Алексей Федоров.

«Нужно смотреть за своим здоровьем, следить, проходить обследование, чтобы быть здоровым, чтобы в любой момент можно было пригодиться. Не болеть вирусными заболеваниями, гепатитам и и тому подобного рода», — отметил он.

Среди противопоказаний для донорства костного мозга выделяют относительные (поддающиеся исправлению) и абсолютные. К первым относятся, например, инфекционные заболевания, доброкачественные новообразования, болезни системы кровообращения и органов пищеварения и дыхания, нарушения в работе иммунной системы и прочие. Абсолютными противопоказаниями являются инфекционные заболевания в стадии обострения, наличие маркеров ВИЧ, болезнь Крейтцфельдта-Якоба в анамнезе, злокачественные новообразования, кахексия, психические расстройства, терапия иммуносупрессивными лекарственными препаратами, а также беременность и грудное вскармливание.

Ученые до этого выяснили, что у частых доноров крови происходят специфические генетические изменения в стволовых клетках костного мозга, которые способствуют образованию новых, нераковых клеток. Научная работа подчеркнула важность донорства крови не только как акта помощи другим, но и как потенциального фактора, способствующего здоровому обновлению клеток крови у самих доноров.

