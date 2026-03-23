Названы самые востребованные профессии для работников старше 50 лет

На российском рынке труда наблюдается новый тренд – профессиональная активность сотрудников старше 50 лет. Это объясняется тем, что при низком уровне безработицы компании нуждаются в квалифицированных кадрах, при этом есть ряд профессий, на которые спрос остается стабильным уже давно и не снижается, объяснила RT HR-директор Валентина Романова.

Взрослые работники сегодня имеют больше шансов найти хорошую работу, чем начинающие молодые сотрудники, а востребованы не только управленческие, но и прикладные профессии, подчеркнула специалист Level Group. В первую очередь устойчивый интерес работодатели проявляют к рабочим и инженерным позициям – например, хороший сантехник уже может заработать значительно больше бухгалтера, подчеркнула эксперт.

«Мы видим примеры, когда люди старше 60 лет находят новую работу с ростом дохода и статуса. Опыт и интеллект сегодня ценятся не меньше, чем молодая энергия», — отметила Романова.

Среди востребованных профессий на рынке труда для смены карьеры она назвала такие, как сантехник, электрик, монтажник, инженер-конструктор, специалисты по обслуживанию оборудования, а также административные и хозяйственные специалисты. Желающим поменять профессию специалист посоветовала пройти профильные курсы, подчеркнув, что начинать карьеру после 50 лет – это новый тренд на рынке труда.

